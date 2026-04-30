YouTuberのヒカキン（37）が「日本の麦茶、変えるぞ！」とのスローガンのもとプロデュースした麦茶「ONICHA」が何かと話題だ。4月21日にセブン-イレブンからリリースされたが、26日に本人がYouTubeで明かした売れ行きが耳目を引いている。【もっと読む】ヒカキンは麦茶で、ヒカルはタモリ批判で…大物YouTuberの相次ぐ炎上に慢心は？ 識者に聞いた動画でヒカキンは24日時点で、「ONICHAの出荷本数が700万本を突破しました！」