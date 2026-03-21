フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が21日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。20年間、ずっと飲み続けている薬があると明かした。

この日のゲスト・お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明が、花粉症に苦しんでいると明かすと、田中は花粉症の症状は出ていないと言いながらも「慢性アレルギー持ち」だと明かし、「もう20年ぐらいずっとアレルギーの薬を飲んでいるから、花粉も感じていないのかも」と語った。

何のアレルギーかと聞かれ「大学生の時に、食事が凄く乱れたんです。それまで母が作ったお料理で育ってきたんだけど、大学生になって、一気に色んなものを食べ始めたら、顔に凄く蕁麻疹が出るようになっちゃった」と語った。

田中は「最初は口内炎が凄いできて、次は顔にば〜って蕁麻疹でき始めちゃって。それからは寒暖差でも蕁麻疹が出るようになって」と経緯を説明。「だから食べ物は関係ないかもしれないんだけど、とにかくアレルギー体質になってしまって」と言い、小木が「定期的に今も（薬を）飲んでいるってこと？」と聞くと「飲んでます、毎日」と答えた。