アメリカで生活する小室眞子さん（34）と夫・圭さん（34）。昨年は眞子さんの第一子出産も報じられたが、今年4月19日（現地時間）には米紙「ニューヨーク・ポスト」が一家の様子を伝えた。【写真をすべて見る】片手で子供を抱き、片手でスマホを操作しながら、眞子さんと買い物に向かう小室さんかつて秋篠宮家の長女として公務に携わっていた眞子さんは、大学の同級生である圭さんと2021年10月に結婚して皇籍から離脱。同年11