◇NPBファーム交流戦 巨人-広島(2日、Gタウン)巨人のリチャード選手が復帰戦となる2軍戦でバックスクリーンへの豪快なホームランを放ちました。昨季ソフトバンクからトレードで加入したリチャード選手は、77試合に出場し、打率.211、11本塁打、39打点を記録。加入2年目の今季は、4番として期待されるものの3月11日のオープン戦・ソフトバンク戦で死球を受けて負傷してしまいます。試合後には「左第五中手骨骨折」と診断され、以降