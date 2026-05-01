元衆院議員で、大手芸能事務所レプロエンタテインメントに所属していた金子恵美氏（48）のプロフィルが、同社のアーティスト一覧から削除された。複数の芸能関係者によると、4月末までに同社との契約を満了したものとみられる。金子氏は20年2月にレプロエンタテインメントとマネジメント契約を結び、テレビ各局の番組に出演し、コメンテーターなどを務めてきた。その中、今年に入り、一部芸能メディアで移籍の可能性なども報じられ