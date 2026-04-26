元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が25日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。人間の見栄の張り方について持論を展開した。今週のゲストは2週続けて、ラジオパーソナリティーのジェーン・スー。2人は人間は何で見栄を張るか、の話題で盛り上がった。年収、時計、アクセサリー、学歴、服装、ブランドなどを議論した後、田中は食事について言及。「予約を取れない