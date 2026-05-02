「大谷家の愛娘は1歳の誕生日を迎えたばかり。真美子さん（29）に連れられて、球場まで観戦に行くこともあるそうです」（大谷家の知人）大谷翔平選手（31）も「（自身がグローバルアンバサダーを務める）お茶のパッケージを見て『パパ、パパ』っていうときもある」と長女の成長に目を細めている。前出の大谷家の知人は言う。「4月19日（現地時間）の誕生日当日は、大谷選手は遠征試合があったため家族でのお祝いは別の日になったよ