中国ではNVIDIA製高性能GPUの輸入が禁止されています。しかし、中国にはAI開発・運用のために高性能GPUを必要とする企業や組織が大量に存在し、裏ルートを通じてNVIDIA製GPUが取引されています。そんな中国の裏市場においてNVIDIA製GPUが枯渇して価格が高騰していることが報じられています。Exclusive: Prices of Nvidia's B300 server at $1 million in China on US curbs, sources say | Reutershttps://www.reuters.com/world/c