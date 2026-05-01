エレコムは、4月28日に発表したナトリウムイオン電池搭載製品への航空機への持ち込みに関する内容を一部訂正するとともに、希望者に対して返品・返金を受け付けている。 ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー 同社では4月28日、同月24日に国土交通省 航空局から新たに発表された「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」をもとに、ナトリウムイオン電池搭載製品の航空機への持ち込みや航空