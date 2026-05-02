関門海峡を望む下関のウオーターフロントに２０２５年１２月に開業した「リゾナーレ下関」が、米誌「ＴＩＭＥ」の「ＴｈｅＷｏｒｌｄ’ｓＧｒｅａｔｅｓｔＰｌａｃｅｓｏｆ２０２６」宿泊部門に選出された。開業から間もない段階での評価の背景には何があったのか。観光地として“通過型”とされてきた下関で、どのような変化が起きているのか。総支配人・鈴木良隆氏（３９）の言葉から、その理由に迫った。「魅力はあ