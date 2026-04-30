東京・六本木のマンションで若い女性が命を奪われた事件から、7年半――。長らく闇に沈んでいた凶行への捜査が、ここにきて再び動き出した。警視庁は4月25日、バレツタ久美さん殺害の疑いで、高橋伸明容疑者を逮捕した。事件が起きたのは2018年10月11日から12日。高橋容疑者の自宅マンションで、バレツタさんは鉄アレイで頭部を何度も殴打され、命を奪われたとされる。異変に気づいたのは母親だった。「娘と連絡が取れない」と警察