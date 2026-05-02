大阪府和泉市で母親と娘が刃物で殺害された事件で、逮捕された男は娘に多額の借金があったとみられることが分かりました。 【写真を見る】【和泉市・母娘殺害】逮捕された元交際相手・無職の男は“娘から多額の借金”か「１５０万円ぐらいの金額と…」事件の約２週間前には別れ話 ２日、殺人の疑いで送検された堺市堺区の無職・杉平輝幸容疑者（５１）は先月８日、和泉市の集合住宅の一室でこの部屋に住む元交際相手で社会福