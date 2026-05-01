職場の昼休みといえば、食事をしてスマホを見たり、同僚と雑談したりと、思い思いに過ごす時間。しかし、ある会社では周囲の常識を覆す“昼休みルーティン”を続ける中途採用の男性が話題になっていました。最初は驚かれていたその行動が、やがて職場全体を変えていくことになります。今回は、私の友人K子さんから聞いた、思わぬ結末につながった男性の昼休みの習慣に関するエピソードを紹介します。 昼休みに