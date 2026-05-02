茨城県ひたちなか市の橋の上で男性が頭から血を流して倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。【映像】捜査が進む現場の様子警察によりますと午前4時ごろ、茨城県ひたちなか市勝倉の那珂川にかかる橋の上で、20代から30代くらいとみられる男性が倒れているのが見つかりました。男性は頭から血を流していたほか体じゅうにあざがあり、その場で死亡が確認されました