2025年12月31日に解散した音楽ユニット・Repezen Foxx（レペゼンフォックス）の所属事務所「Studio Candy Foxx」が、2026年4月30日にXを更新。レペゼンフォックスの今後について告知した。「これまで世に出ることのなかった未公開映像も収録」レペゼンフォックスをめぐっては、DJ社長が23年12月に失踪し、他のメンバーも24年1月から相次いで脱退。25年1月にはグループにメンバーが不在という状態になったが、6月になり、解散ライブ