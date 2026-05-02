NHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）が1日、放送された。出演者が他局の番組名を連発するシーンがあった。この日はお笑いコンビ、ウッチャンナンチャンの内村光良（61）がゲスト。同局で放送するコント番組「LIFE！〜人生に捧げるコント〜」についてトークした。同番組にはさまざまな俳優がゲスト出演するが、MCの博多大吉から「メンバーはどうやって選ばれてるんですか？」と聞かれると、内村は「それはスタッフの方が多