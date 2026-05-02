喜び、怒り、哀しみ、楽しみ…人は日々、様々な感情を抱きながら生きている。そんな中、現代で新常識として定着しつつあるのが「感情ミュート社会」。【映像】感情ミュートの20代女性がお笑いライブを見ている様子（実際の映像）感情ミュート社会とは、喜怒哀楽などの感情を、あえて他者に出さないようにする社会のこと。名付け親である、博報堂生活総合研究所の調査によると、過半数を超えるという。ハラスメントのリスク回避