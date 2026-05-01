「4月28日放送の視聴率が出て、いよいよ局内は静まりかえっています」（制作関係者）カズレーザー（41）がお笑いコンビ・ニューヨークとともにMCを務める今春スタートのゴールデンタイムの生放送新番組『超調査チューズデイ気になる答え今夜出します』（フジテレビ系）。4月14日に放送された第3回の放送で、カズレーザーが「この番組、業界で何て言われてるか知ってます？『逃走中』の姉妹番組、『迷走中』って……」と話す