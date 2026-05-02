東大卒業式で語られた夢は、3年後どうなっているのか――。きょう2日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『1億人の大質問!? 笑ってコラえて!』(毎週土曜19:56〜)では、元アイドルの東大卒業生、ストラディヴァリウス研究を志した男性、火星でドローンを飛ばす研究者らを再取材。人生の分岐点で語った未来の“答え合わせ”に迫る。「東大卒業式で熟成インタビューの旅!」今回放送されるのは「東大卒業式で熟成インタビューの旅!