ミスタードーナツの愛知県瀬戸市内にある店舗の内部情報とみられるものが写り込んだ画像がXで拡散されている。ミスタードーナツを運営するダスキンは、これがフランチャイズ加盟店舗のスタッフが撮影したものだと明らかにした上で、「厳重注意と、再度ルール厳守の指導を行いました」とした。「BeReal」撮影か...扇状に広げた紙幣やレシートが写り込みXでは5月1日頃から、「ミスタードーナツ 瀬戸ルート363ショップ」（愛知県瀬戸