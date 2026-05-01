ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「令和の虎」に出演している?島やん?こと島田隆史氏は１日、「京都だしと麺」（京都市）店主の山田俊男さんが死去したことを報告した。島やんはＸに「京都だしと麺店主の山田さんが、昨晩息を引き取りました。あまりにも早すぎます。本当に悲しいし、胸が苦しい。約２ヶ月前から山田さんご本人と今後について話をしており、現在は奥様と連絡を取り合っています。一旦店は臨時休業が続くかと思いま