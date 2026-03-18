レンタカーFCチェーン「ニコニコレンタカー」公式Xアカウントが2026年3月17日、同社FCでのトラブルについてSNSで拡散されているとして、声明を公開した。「極小の飛び石があり88,000円を請求されました」発端となったのは、一般のXユーザーによる相談投稿だった。「友人が某ニコニコレンタカーから車を借りたのですが返却したらボディ2箇所に極小の飛び石があり88,000円を請求されました保険には入っていたのですが無申告で返却