「資産運用において、すべてを一つのカゴに盛ってはいけない」――。分散投資は鉄則とされるが、具体的にどう資産を振り分ければよいのか、迷っている人は少なくない。そんな中、元メガバンク行員で登録者80万人の投資ch「BANK ACADEMY」を運営する小林亮平氏は、年代に応じたリスク許容度の調整と、王道銘柄だけに依存しない「攻めと守り」の重要性を提唱する。本稿では、年代別ポートフォリオの黄金比を徹底解説。新NISAで多