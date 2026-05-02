俳優の要潤（４５）が、四半世紀ぶりに“変身”した。「仮面ライダー生誕５５周年記念作」として現在公開中の映画「アギト―超能力戦争―」（田粼竜太監督）で、「Ｇ７」に変身する氷川誠を演じている。デビュー作品「仮面ライダーアギト」のその後を描く同作を通じて、俳優としての原点を振り返ると同時に、自身の人生に大きな影響を与えた大先輩についても語った。（高柳哲人）「自分が２０歳の頃に何を考えていたの