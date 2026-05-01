現在、ラストツアー中の『』に熱愛報道が飛び出した――。４月30日発売の『週刊文春』は『大野智“10年越し”恋人と密会の夜』と題し、メンバーである大野智（45）と’15年９月に本誌が“同棲愛”を報じた10歳年下の元女優A子さんとの熱愛をスクープした。文春によれば、大野はライブを終え帰宅すると、A子さんが勤める飲食店へ。その後、大野が店を出て帰宅後、しばらくするとA子さんも彼のマンションへ入っていったという