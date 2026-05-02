あっ、そうだ、オレって投げて打つだけじゃない、足も速かったんだとばかりに盗塁をし始めたのが大谷翔平（31=ドジャース）だ。【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」日本時間26日のカブス戦から30日のマーリンズ戦までの4試合で盗塁を3つ決めている。打者専念の24年には59盗塁をマーク。そもそも俊足だし、走ろうと思えばいくらでも走れる大谷が昨年20盗塁だったのは6月に投手として復帰したから。二刀