行員によるSNSへの不適切な投稿が明らかになったのを受け、西日本シティ銀行は「博多どんたく港まつり」への参加を自粛すると5月1日、発表しました。西日本シティ銀行は、博多駅前に4月に完成した新しい本店ビルでの「演舞台」を、5月3日と4日に予定していました。このうち「西日本シティ銀行ステージ」として、役員や行員が参加する予定だった博多にわかの披露などを取りやめます。さらに、博多駅前と明治通りでの「どんた