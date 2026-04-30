5月1日（金）公開の映画『プラダを着た悪魔2』と「スターバックス」がコラボレーション。4月30日（木）から、本作のキャラクターにインスパイアされた2種のカスタマイズビバレッジが、全国の「スターバックス」（一部店舗を除く）で楽しめるようになる。【写真】ミランダ＆アンディにインスパイアされたカスタムビバレッジ詳細■「That’s all」今回登場するのは『プラダを着た悪魔』の世界で親しまれてきたミランダ・プリース