パトカーに軽乗用車が追突 霧島市の国道で交通整理中のし50歳の男性警察官が大けがをしました。 霧島警察署によりますと1日午後11時半ごろ霧島市国分上之段の国道10号で福山町方面に走行していた軽乗用車が、交通整理のため停車していたパトカーに追突しました。 助手席で無線連絡していた男性警部補（50）が大けが この事故で停車中のパトカーの助手席で無線連絡をしていた50歳の男性警部補が大けがをし