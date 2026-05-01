ホルムズ海峡の封鎖をめぐり、未だ緊迫した状態が続く中東情勢。アメリカのドナルド・トランプ大統領が日本に対して自衛隊の艦船派遣を求めたことも話題になったが、ネット上ではそんな“国を守る組織”のとある発信が物議を醸している。【写真】「禍々しくて気持ち悪い」衝撃…自衛隊の“ドクロ”入りロゴ「殺意丸出し」自衛隊のロゴ4月29日、公式X（旧ツイッター）を更新したのは「陸上自衛隊第1普通科連隊」のアカウント