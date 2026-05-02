手持ちのシール帳を可愛く飾るのにぴったりなシールを、【セリア】で発見！ シル活民ならチェックしている人も多いであろうセリアには、さまざまなデザインのシールが勢揃いしている模様。今回は、コレクションに加えたくなる可愛い「ぷっくりシール」を紹介します。 回転寿司がシールに！？ @gnm.aoさんは、寿司をモチーフにしたシールを数種類ゲット！ なかでも「ぷにぷに