元阪神のエースでヤンキース、オリックスでもプレーした井川慶氏（46）が1日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。ヤンキース時代に頼りにしていた存在を明かした。井川氏は07年に移籍金30億円、契約金は5年20億円という破格の契約でヤンキースに移籍。だがキャンプでは投球数を徹底管理されるメジャー流の調整が合わずに苦しみ、迎えたデビュー戦では5回7失点と大炎上した。それでも当時