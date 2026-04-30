高級珍味の風味をまとった「からすみポテトチップス」 248円近頃はさまざまなフレーバーのポテトチップスがありますが、高級珍味のからすみ風味なんて初めて！ と思い購入したのが「オリジナル からすみポテトチップス」（60g）248円。“からすみ”といえば、うに、このわたと並んで日本三大珍味のひとつといわれています。魚卵を塩漬けにして、乾燥、熟成させたもので、日本では主にボラ、イタリアではマグロの卵巣を使用して作り