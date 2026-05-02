◇インターリーグホワイトソックス―パドレス（2026年5月1日サンディエゴ）大リーグの日本選手による通算1000本塁打が、1日（日本時間2日）に達成された。ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が敵地でのパドレス戦で今季13号を放って到達した。2回2死一、三塁から右中間に3ランを放った。13号はこの時点で両リーグ単独トップ。日本選手1号アーチは、1998年4月28日にドジャースの野茂英雄がブルワーズ戦で記録し、100