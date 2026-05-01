イラストレーターのみふねたかし氏が運営し、多種多様なイラスト素材を無料で提供しているウェブサイト「いらすとや」が5月1日、「いらすとやメーカー」をリリースしました。パーツを組み合わせて自分だけのキャラクターを作成できる新サービスです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■4種類のテンプレートと無限のカスタマイズ本サービスは、PCとスマートフォンのどちらからでも無料で利用することが可能