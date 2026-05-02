保安検査用の金属探知機を駆け抜ける容疑者に狙いをつける警察官の銃口（白い丸の中）/US Attorney Jeanine Pirro（CNN）トランプ米大統領と閣僚らが出席したホワイトハウス記者協会主催の夕食会で発生した銃撃事件について、ワシントンの連邦検察は4月30日、会場となったホテルの監視カメラ映像と事件現場の宴会場内で録音された音声を公開した。CNNがそれらを分析した結果、コール・トマス・アレン容疑者がどの時点で発砲したの