「くすみカラーのランドセル、高学年になったら後悔するよ」--入学前にそんな声をかけられながらも、娘自身が選んだのはベージュブラウン系の落ち着いた色「カフェトープ」。4年経った小学4年生の今も「このランドセルがいい」とお気に入りだという親子のエピソードがThreadsに投稿されると、賛否さまざまな意見が寄せられ注目を集めました。【写真】今でも変わらず小４娘のお気に入りカラー投稿主は二人の小学生のお子さんを持つ