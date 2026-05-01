4月2日、フジテレビで決められた、ある規則が局内で波紋を呼んでいる。＊＊＊【写真を見る】次に退職の可能性が？“危ない”とささやかれる「美人アナ」誰と、どんなやりとりをしたのか調査同局の関係者によると、「フジには取締役や執行役員で構成された『リスク・コンプライアンス委員会』という組織があります。一昨年暮れに発覚した“中居事件”のような問題行動を防ぐためニラミを利かせる組織ですが、同委員会が主導