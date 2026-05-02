【最後の恋を君に捧ぐ～余命1年の御曹司～】 5月2日より毎週土曜0時更新 NHN comicoは、同社が提供するAndroid/iOS/WEB版マンガアプリ「comico」において、オリジナル作品「最後の恋を君に捧ぐ～余命1年の御曹司～」の連載を5月2日より開始した。 本作は、“終わり”を前提とした契約結婚から始まった2人が、思いがけない恋を知り、未来を諦めずに歩んでいこうとする