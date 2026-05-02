ドキュメンタリー映像が反響ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突する世紀の一戦が2日、東京ドームで行われる。決戦前の中谷に密着したドキュメンタリー映像が公開された中で、長年指導するトレーナーから漏れた一言に反響が広がっている。注目されているのは大橋ボクシングジムと株式会社セカンドキャリアが設立した「dドリー

◆インタビューに回答する、ルディ・エルナンデス氏