初夏のかつおは「初がつお」と呼ばれ、あっさりとした味わいが特徴。そんな初がつおを使った定番料理といえば、「かつおの手こねずし」です。かつおにしっかりと味をなじませるコツに加え、かつおのうまみを引き立てる、おいしいすしめしの作り方もご紹介します！【必ずおいしく！ のコツ】味がしっかりとなじむように、漬けだれをからめたかつおの表面にラップをはりつけ、時間をおきます。かつおに味がなじんでいないと、すしの