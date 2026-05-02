36歳のベテラン投手が海の向こうで奮闘している。【もっと読む】村上宗隆を援護する“知日派監督”の正体ロッキーズの菅野智之が日本時間4月30日のレッズ戦で、6回途中4安打無失点の好投。ドジャースの山本や大谷を上回る日本人最多の3勝目を挙げた。メジャー移籍1年目の昨季は、オリオールズで10勝10敗。今年2月、年俸8億円の1年契約で3年連続100敗のロッキーズへ移籍した。3月には侍ジャパンの一員としてWBCにも出場したが