「クレカ払いはお得」とよく言われますが、実際のところ家計全体で見て本当に得なのか気になる方は多いでしょう。特に還元率1％程度の場合、「大きな差になるのか」「使いすぎて逆に損ではないか」といった不安も出てきます。この記事では、クレジットカードの還元の考え方と、現金との違いによる支出への影響をわかりやすく解説します。 還元率1％でも生活全体ではどれくらい得になる？ クレジットカードの