記事のポイント映画『バービー』以降、大作映画には多角的なグッズ展開が必須となった。本作は美容・ファッション業界そのものを描くため、関連ブランドにとって絶好の機会となっている。ランコムは製品開発ではなく、作中のキャラクターを起用したSNS動画や公式パートナーとしての地位を重視。文化的な文脈とブランドのメッセージを融合させる戦略をとる。タングルティーザーなどは、ノスタルジアを刺激する限定商品を展開。日常