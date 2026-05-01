4月30日（木）に放送された『徹子の部屋』に、ちゃんみなが出演。幼少期に経験した壮絶ないじめについて明かした。【映像】ちゃんみな、3歳で日本へ移住し小学校で壮絶ないじめ言葉わからず「池に落とされたり」韓国で生まれ、韓国人の母と日本人の父を持つちゃんみなは、幼少期は日・米・韓を行き来していた。3歳頃から日本で暮らし始めたというが、はじめは日本語が「全然わからなかった」と振り返る。そんな言葉の壁がある中