4月29日に公開された目黒蓮主演の映画『SAKAMOTO DAYS』が、好発進を決めた。公開2日目の舞台挨拶で明かされた初日の興収は4億円超え。今年公開された実写作品では1位となるロケットスタートとなった。映画レビューサイトでも高評価同名の人気漫画が原作で、ヒットメーカーの福田雄一監督がメガホンを取った今作。しかし公開前には一部映画ファンから不安の声も上がっていた。「ヒット作を連発している福田監督ですが、“福田