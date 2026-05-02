ガンバ大阪は2日、新マスコットが誕生したことを発表した。これに伴い、ファン・サポーターからマスコットの名前を募集。応募受付期間は2日から31日までとなり、名付け親には特別プレゼントを用意しているという。クラブは新マスコットについて、公式サイトで「モフレムとともにガンバ大阪のマスコット世界観をさらに広げ、クラブとファン・サポーター、ホームタウンをつなぐ新たな存在として活動して参ります。『クラブ』『フ