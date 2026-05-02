トランプ米大統領が議会の承認なく始めたイラン戦争が法的期限の60日を迎えた。米軍指導部はトランプ大統領に対し、極超音速ミサイルの配備を含む強力な新しい軍事オプションを報告し、「最後の一撃」の準備に入った。1日（現地時間）のイスラエルのN12放送や海外メディアによると、ブラッド・クーパー米中央軍司令官とダン・ケイン米統合参謀本部議長は米東部時間基準で先月30日、45分間ほどトランプ大統領にイラン作戦計画をブリ