image: generated at Flow スマホの中で動く半導体チップ。それを作る「鍵」となる機械が、実はオランダの1社にほぼ独占されている…そんな現状にゲームチェンジを起こすべく沖縄の大学で挑む日本人研究者がいます。 チップを焼き付けるためのマシン半導体チップを作るとき、シリコンの板（ウエハー）に回路パターンを光で描写する工程があります。描写といっても、ここで使う「インク」は超