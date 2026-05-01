浮き彫りになった「中東依存」のリスクイラン戦争により、改めて日本のエネルギーが湾岸地域に依存していることの問題点が浮き彫りになりました。エネルギー源の過度な中東依存は経済安全保障の面で大きなリスクであり、各国は原産国の分散化を模索していますが、供給余力のある産油国には各国から新たな注文が殺到するため、代替供給源を確保することは至難の技と言えます。なにか方策はないのでしょうか。【写真】アルコールで